Dal G7 al Giubileo, nasce cabina di regia per sicurezza Grandi eventi

Il capo della Polizia Vittorio Pisani ha firmato un decreto che istituisce una cabina di regia per la gestione della sicurezza dei grandi eventi che vedranno l'Italia protagonista: dal G7, previsto per il prossimo anno, al Giubileo 2025, dalle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 fino alla candidatura dell'Italia all'Expo 2030. Nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza "è costituita la 'Struttura di raccordo e pianificazione per il governo e la gestione del Grandi Eventi' - si legge nel provvedimento - con il compito di individuare le misure organizzative, tecniche e gestionali, volte ad assicurare, sul piano operativo, il regolare svolgimento dei grandi eventi specificati nelle premesse su tutto il territorio nazionale interessato".

Decisione presa in considerazione del fatto, secondo quanto si legge nel provvedimento che sarà richiesto ''già dai prossimi mesi, un significativo impegno da parte del Dipartimento della pubblica sicurezza per la complessa attività preparatoria funzionale all'individuazione delle misure organizzative, tecniche e gestionali, rispondenti sul piano operativo alle complesse esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica su tutto il territorio nazionale".

"La struttura", sottolinea il capo della Polizia, Vittorio Pisani, nel provvedimento, "assicurerà i collegamenti con le altre forze di polizia, le forze armate e le Autorità provinciali di ps coinvolte" e "terrà costantemente informato il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza in ordine alle attività svolte, alle questioni affrontate, alle soluzioni individuate e a ogni altra evenienza ad esse correlate". Inoltre potrà "avvalersi, per aspetti specifici e di settore, della collaborazione di qualificati funzionari-dirigenti delle Direzioni centrali e degli Uffici di livello equiparato interessati e di ufficiali delle altre Forze di polizia, di volta in volta individuati", si legge nel decreto.

