D'Alba (Avolta), 'Panino 1714 e nostre capacità logistiche valorizzano eccellenze italiane'

"Autogrill si impegna a voler valorizzare le eccellenze enogastronomiche italiane e, per farlo, mette a disposizione il proprio network di quasi 400 punti vendita e le capacità logistiche per dare visibilità e attivare un volano economico importante, legato agli acquisti che stanno dietro al lancio di questi prodotti. Il lancio del panino 'Piacenza 1714', rientra all'interno di un progetto più ampio intitolato 'Origini Edition'". Così Luca D'Alba, General Manager Italy F&B di Avolta, intervenendo a Piacenza alla presentazione del panino di Autogrill, parte di Avolta, l'ultimo della selezione 'Origini Edition' che celebra la qualità dei prodotti italiani certificati Dop e Igp.