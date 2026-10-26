Daniela Tartaglini eletta presidente Sidmi: guiderà la società scientifica degli infermieri fino al 2030

Docente all'Università Campus Bio-Medico e direttore assistenziale del Policlinico, succede a Bruno Cavaliere. Tra le priorità formazione, leadership infermieristica e nuovi modelli di assistenza

Daniela Tartaglini è stata eletta presidente della Società Italiana per la Direzione e il Management delle Professioni Infermieristiche (Sidmi), società scientifica riconosciuta dal ministero della Salute. Già vicepresidente dell'organizzazione, succede a Bruno Cavaliere e resterà in carica per il quadriennio 2026-2030.

Professoressa associata di Scienze infermieristiche all'Università Campus Bio-Medico di Roma e direttore assistenziale delle Professioni sanitarie della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, Tartaglini vanta oltre trent'anni di esperienza clinica, accademica e organizzativa. All'attività di docenza nei corsi di laurea in Infermieristica e Scienze infermieristiche affianca la direzione di master dedicati al management delle professioni sanitarie e alla strumentazione chirurgica.

“Ringrazio i colleghi per la fiducia e Bruno Cavaliere per il lavoro svolto alla guida della Sidmi”, ha dichiarato la neopresidente. “Assumo questo incarico con l'impegno di valorizzare le competenze infermieristiche e il loro contributo alle scelte organizzative del sistema sanitario. Investire nella formazione e nella leadership e promuovere, attraverso la ricerca, nuovi modelli di gestione e organizzazione dei servizi significa dare ai professionisti gli strumenti per rispondere sempre meglio ai bisogni delle persone ma anche, al tempo stesso, per migliorare la qualità del lavoro e dell'assistenza”.

Congratulazioni sono arrivate dalla presidente della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi), Barbara Mangiacavalli, che ha sottolineato l'importanza delle società scientifiche impegnate nello studio dei modelli di management, anche alla luce della recente riforma universitaria dei percorsi magistrali clinici. “Il rigore e la determinazione che hanno sempre contraddistinto Sidmi rappresentano una garanzia” per elaborare proposte capaci di valorizzare sul campo le competenze specialistiche acquisite, ha osservato Mangiacavalli.

“L'elezione di Daniela Tartaglini è un riconoscimento del suo percorso e della capacità di coniugare esperienza sul campo, visione organizzativa e attenzione alla persona”, ha affermato Paolo Sormani, amministratore delegato e direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico. “In tutti questi anni insieme abbiamo potuto apprezzarne l'impegno nella crescita professionale degli infermieri e nello sviluppo dei modelli assistenziali”, ha aggiunto, formulando gli auguri per il nuovo incarico nazionale.

Il nuovo Consiglio direttivo della Sidmi vede Dario Laquintana, direttore sociosanitario dell'Asst Santi Paolo e Carlo di Milano, nel ruolo di vicepresidente, Graziella Costamagna, dirigente delle Professioni sanitarie dell'Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, come segretaria, e Fabrizio Polverini, direttore della struttura complessa Numero unico di emergenza 112 della Regione Liguria, come tesoriere.

Completano il Consiglio Marika Colombi, Giorgio Magon, Serenella Mennilli, Rosaria Parmigiano, Angelo Pirreco, Cinzia Sandroni e Sipontina Zerulo.

Tra le priorità del mandato di Tartaglini figurano il rafforzamento della leadership infermieristica, la valorizzazione delle competenze cliniche e manageriali e lo sviluppo di nuovi modelli organizzativi per migliorare i percorsi di cura, anche alla luce delle trasformazioni tecnologiche che stanno interessando il sistema sanitario, a partire dall'intelligenza artificiale.