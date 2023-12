L'immobiliarista Danilo Coppola è stato arrestato a Dubai. La cattura è stata eseguita dall’ufficio Interpol dello Servizio cooperazione internazionale di Polizia del Dipartimento della Pubblica sicurezza. Coppola era destinatario di un ordine di esecuzione della pena emesso dalla procura di Milano, il 2 agosto del 2022. Deve scontare la pena residua di sei anni, cinque mesi e 12 giorni di reclusione per reati attinenti alla disciplina del fallimento e altro. A quanto si apprende l'immobiliarista è stato portato in carcere in attesa che siano svolte le procedure per l'estradizione.