“Fiscalità più equa, quoziente familiare, accesso al lavoro non precario per i giovani, asili nido, accesso alla prima casa, congedi parentali: dobbiamo trasformare la teoria in concretezza”. Lo dice il presidente di Fondazione per la Natalità ai microfoni dei giornalisti durante il punto stampa in apertura dei lavori degli Stati generali della natalità, a Roma, organizzati proprio dalla Fondazione.