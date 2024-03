De Poli: “Oggi consegniamo la maglia rosa delle Sagre Italiane”

“Io credo che questi eventi rappresentino, assieme ai 100.000 volontari, alle 6.000 associazioni di volontariato che sono appunto le Pro Loco, i migliori ambasciatori che abbiamo in Italia per le nostre storie, per le nostre tradizioni. per il nostro contesto enogastronomico, la nostra cultura, la nostra arte. Oggi, premiamo 48 sagre di qualità che significa dare a tutte queste Pro Loco la maglia rosa, il giro d'Italia delle sagre di qualità, dei nostri prodotti, della nostra storia, delle nostre tradizioni. Le centinaia di sindaci coinvolti, i nostri amministratori locali sono proprio il front office con i nostri cittadini e coloro che animano le nostre piazze, i nostri territori”. Così ha detto il Senatore Antonio De Poli, intervenendo alla cerimonia di consegna del marchio “Sagra di Qualità”, promosso dall’UNPLI, che si è tenuta oggi presso la Sala Koch del Senato.