Deiana (Confassociazioni): "Data center punta dell'iceberg, energia e IA saranno sempre più integrate"

"Il tema dei data center va affrontato in una prospettiva di medio e lungo periodo: energia, finanza e intelligenza artificiale saranno sempre più integrate. La sostenibilità non può basarsi solo sul costo dell'energia: la priorità strategica è garantire continuità e disponibilità energetica anche nei momenti di picco." Lo ha detto Angelo Deiana, presidente Confassociazioni e presidente dell'Osservatorio Intelligenza Artificiale Enia, alla conferenza "Data Center Sovrani – Energia, Intelligenza Artificiale, Cybersecurity", organizzata da Confassociazioni Digital, presso la nuova aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei deputati.