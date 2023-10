Continuano a salire i casi di Dengue in Italia, che in totale si attestano a 249 contro i 236 della scorsa settimana. Di questi i casi autoctoni, cioè trasmessi localmente in Italia, salgono a 42 contro i 36 precedenti. La Lombardia (83) e il Lazio (54) sono le regioni con più casi. L'età media dei casi è 36 anni e il 55,4% è maschio. E' quanto emerge dal bollettino della febbre Dengue aggiornato al 3 ottobre dall'Istituto superiore di sanità (Iss), diffuso oggi.