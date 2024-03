“Il conflitto in Ucraina ha impattato sui porti veneti. In particolare, da Mariupol abbiamo sempre importato materiale siderurgico. Inizialmente Venezia ha visto calo dei traffici per difficoltà di approvvigionamento e in parallelo per contrazione della domanda. Grazie a Governo, oggi insieme a Interporto di Verona e porto di Trieste siamo in prima linea nella ricostruzione del paese e nella creazione di un interporto per diventare partner nelle attività logistico - portuali”.