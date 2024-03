Ci troviamo all’interno di una laguna e a ridosso di città con un grande patrimonio artistico-architettonico. Per questo stiamo lavorando per una maggiore interconnessione tra porto e città e lanciato il progetto per la riqualificazione del waterfront di Venezia e Chioggia ossia uno studio di fattibilità tecnico-economica per ridisegnare le parti di confine tra città e port.