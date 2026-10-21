Di Maio (sindaca Barberino), "La collaborazione pubblico-privato rilancia la biodiversità"

"Questo progetto è fondamentale perché ci ha permesso di rigenerare un'oasi di grande rilevanza naturalistica, che negli anni aveva risentito dei periodi siccitosi e dell'accumulo di sedimenti nei laghetti", ha dichiarato Sara Di Maio, sindaca di Barberino di Mugello, in occasione della presentazione degli interventi all'Oasi di Gabbianello. La riqualificazione, sostenuta da Acqua Panna dal Gruppo Sanpellegrino con oltre 2 milioni di euro, ha consentito di recuperare la funzionalità dell'area protetta, valorizzando la sinergia tra amministrazione pubblica, impresa privata ed enti di ricerca.