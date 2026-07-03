Didacta Italia, edizione territoriale Abruzzo 2026 dal 21 al 23 ottobre

Al via 'Didacta Italia - Edizione Territoriale Abruzzo 2026, in programma dal 21 al 23 ottobre 2026, un appuntamento che assume un significato speciale perché porta nel cuore dell’Italia centrale la più importante manifestazione nazionale dedicata all’innovazione della scuola. L’Abruzzo si conferma così protagonista di un grande momento di confronto, formazione e crescita, offrendo al mondo dell’istruzione un luogo di incontro tra istituzioni, scuole, università, ITS Academy, enti locali, imprese e sistema della ricerca, con l’obiettivo di promuovere una cultura dell’innovazione capace di generare valore per l’intero Paese. In questa importante occasione, la presenza dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche non rappresenta soltanto una partecipazione qualificata, ma è la naturale espressione di una collaborazione tra territori confinanti che condividono storia, relazioni, mobilità di studenti e docenti, sfide educative e prospettive di sviluppo.

Le Marche sono infatti il partner istituzionale privilegiato di questa edizione abruzzese, per vicinanza geografica, continuità culturale e capacità di costruire reti stabili tra scuole, università, Its Academy, enti locali e sistema della ricerca. La scelta di dedicare uno stand alla Regione Marche, insieme alla presentazione di sei proposte scientifiche approvate, testimonia la volontà di mettere a disposizione dell’intero sistema nazionale le migliori esperienze maturate nei rispettivi territori. Didacta Abruzzo rappresenta quindi un’importante occasione per rafforzare un asse strategico adriatico tra Abruzzo e Marche, favorendo innovazione educativa, scambio di buone pratiche e crescita condivisa. Allo stesso tempo, l’evento valorizza il ruolo dell’Abruzzo quale punto di riferimento per il dialogo tra istituzioni scolastiche e per la costruzione di nuovi modelli di cooperazione territoriale.