Didattica, Cavallaro: “Solitamente lauree in Trasporti non si occupano di zone costiere, questo è elemento innovativo”

“Uno degli aspetti innovativi del corso “Mobilità sostenibile e connessioni intelligenti in ambienti marini e costieri” è quello tematico: le lauree in Trasporti, infatti, non si occupano nello specifico delle zone costiere e marine. Rappresenta, quindi, un tentativo di innovazione molto interessante anche da un punto di vista contenutistico”. Lo ha detto Federico Cavallaro, docente Iuav laurea magistrale Sustainable transportation and smart maritime mobility, in occasione dell’evento di presentazione della nuova offerta didattica dell’Università Iuav di Venezia, unico ateneo in Italia interamente dedicato all’insegnamento e alla ricerca nel campo delle discipline progettuali, che ha introdotto due nuovi corsi di laurea magistrale e un nuovo percorso (tutti della durata di 2 anni), per tre aree tematiche: energia, trasporti e pianificazione del mare.