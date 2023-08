Dieci anni della SpoletoNorcia in Mtb: partito il countdown per il più grande evento ciclistico e cicloturistico del Centro Italia, nato per valorizzare un’area del territorio umbro dominata dalla Vecchia Ferrovia che collegava le due cittadine, convertita poi con successo in tracciato ciclopedonale. L’appuntamento è per il weekend 1-3 settembre a Spoleto.

Intorno alla manifestazione sportiva di domenica 3 settembre - gara agonistica a cronometro e cinque percorsi aperti a tutti e diversi per difficoltà, incluso un tracciato ‘Family’ - è in programma una grande kermesse di tre giorni con eventi e iniziative aperti a tutti presso il Village de La SpoletoNorcia in Mtb, nel cuore della città. Alla gara SN Cup è confermata la presenza di grandi atleti Mtb, come il campione del mondo Tiago Ferreira.

Venerdì 1° e sabato 2 settembre: incontri e talk-show dedicati alla bicicletta, cicloturismo, sicurezza stradale, inclusività – la SpoletoNorcia è percorribile con mezzi adatti a chiunque grazie alla partnership con Remoove - e all’alimentazione; workshop per imparare a prendersi cura della propria bicicletta, trekking urbani a piedi e in bici alla scoperta della città; apertura straordinaria del Museo della Ferrovia, musica, spettacoli e intrattenimento mentre, per i più piccoli, l’area Kid con ciclogiochi, gimcana e una gara tutta per loro.

Ma la festa per i 10 anni de La SpoletoNorcia sarà soprattutto una celebrazione delle eccellenze eno-gastronomiche del territorio, con aperibike e gli assaggi per il pubblico per tutta la durata della manifestazione: degustazioni di olio presso lo stand Pietro Coricelli (l'azienda olearia è main partner della manifestazione), e streetfood contadino e vendita diretta a cura di Coldiretti Umbria-Campagna Amica, mentre venerdì 1° settembre ci sarà l’Happy Hour MastriBirrai Umbri.

Nel pomeriggio di sabato 2 settembre, anche due ShowCooking: Ricette semplici e veloci per lo sport e uno stile di vita sano con Monia Amadori, chef della scuola di cucina Cooking Passion e grande appassionata di bicicletta; e ‘Buono è sano’ con Peppone Calabrese di Rai Linea Verde che discorrà di territorio e alimentazione sana e gustosa con Angelo Mellone, insieme a Umbria & Bike e a Chiara Coricelli.

Nel Village anche la Federazione Ciclistica Italiana con uno stand per dare informazioni, gadget e un percorso dove i bambini potranno provare le piccole bike fornite dalla Federazione: piccoli ciclisti crescono! Il programma completo de La SpoletoNorcia in Mtb 2023 X Edition sul sito La SpoletoNorcia in Mtb 2023 .

Tra le iniziative speciali per celebrare La SpoletoNorcia in Mtb X Edition, sabato 2 settembre ci sarà la prima edizione della SN Trail, manifestazione podistica di corsa in montagna sulla Vecchia Ferrovia: due percorsi competitivi e due percorsi non competitivi (a passo libero, corsa/camminata/nordic walking) incluso un percorso urbano che toccherà alcuni dei punti più suggestivi della città di Spoleto. Sia il percorso Family in bicicletta sia il percorso urbano a piedi devolveranno l’incasso completo delle iscrizioni all’associazione Il Sorriso di Teo, storico charity partner de La SpoletoNorcia in Mtb.

La manifestazione non si esaurisce con le date di settembre ma è un progetto che abbraccia l’intero anno con percorsi di cicloturismo permanente, proposte di turismo lento e sostenibile per borghi e comunità e servizi per il cicloturista riuniti sotto il marchio SN365 (SpoletoNorcia 365 giorni). Info: SpoletoNorcia Percorsi permanenti