Difesa, Perego: 'Digitale è la nuova frontiera, puntare sulle tecnologie emergenti e sul personale'

"Il mondo digitale, lo sviluppo quantistico e l'intelligenza artificiale sono diventati la nuova frontiera del balance of power". Lo afferma Matteo Perego di Cremnago, sottosegretario alla Difesa, in un contributo video al talk sul tema ‘Difesa digitale’ organizzato dall'Adnkronos in collaborazione con Sap Italia al Palazzo dell'Informazione sottolineando che lo "spazio cyber è diventato cruciale". Un mondo interconnesso che, prosegue il sottosegretario, comporta anche rischi legati a una "minaccia trasversale".

"Per garantire un vantaggio militare in questo nuovo ambiente operativo digitale la Difesa deve dimostrarsi adattiva, innovativa e in grado di esprimere capacità in contesti eterogenei", prosegue. "E' necessario puntare sulle capacità tecnologiche emergenti con un approccio orientato all'innovazione pro-attiva allo scopo di disporre di infrastrutture e servizi Ict agili, resilienti e sicuri", conclude il sottosegretario aggiungendo la necessità di puntare sulla "crescita del personale affinché accresca competenza e professionalità nel settore digitale".