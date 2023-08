Difesa, stilista Nemdaka: "Polemiche su campionessa olimpica Egonu frutto di ignoranza"

Premiata al summer party di Cortina d'Ampezzo per il miglior abito ampezzano. "Non è il colore della pelle che definisce una persona. In Italia vedo un'evoluzione", ha spiegato

"Le polemiche sulla campionessa olimpica Egonu mi sembrano frutto di ignoranza. Non è il colore della pelle che definisce la persona, se un’atleta mostra i suoi meriti lo fa sotto i colori del paese che l'ha allenata". E' quanto ha dichiarato all'Adnkronos la stilista belga di origine congolese Monika Nemdaka commentando uno dei brani 'incriminati' del libro del generale Vannacci, 'Il Mondo al contrario'.

La stilista, che vive a Milano con il marito e il figlio Giacomo di due anni, è stata premiata al summer party di Cortina d'Ampezzo da Daniela Kraler per il miglior abito ampezzano. Ed ha aggiunto: "Non so molto del libro del generale Vannacci anche se certi giudizi sono legati alla storia di ogni Paese. Il Belgio, per esempio, che ha avuto molte colonie è più abituato agli stranieri dell’Italia. Ma io vivo e lavoro a Milano, con mio marito che è italiano e vedo anche in questo Paese un’evoluzione. Forse anche il premio che mi ha consegnato Daniela Kraler - ha concluso - ne è una dimostrazione".