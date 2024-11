Differenza Donna: "Campagna con Coop come strumento di prevenzione"

"Come Differenza Donna abbiamo rinnovato con immenso piacere la collaborazione con Coop perché Coop sin dall'inizio ha sviluppato delle campagne di comunicazione che sono davvero lo strumento di prevenzione che serve per fare evolvere il nostro Paese. L'Italia è ancora un po' arretrata rispetto all'area culturale di prevenzione quando si parla di violenza sulle donne". Queste le parole di Elisa Ercoli, presidente di Differenza Donna in occasione della presentazione della seconda edizione della campagna ‘Il silenzio parla’ realizzata da Coop Italia. Una campagna di informazione e sensibilizzazione in vista del prossimo 25 novembre la ‘Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne’.

"Si tratta di una campagna nuova perché dà voce agli uomini - prosegue Ercoli - Quegli uomini che hanno incontrato la violenza in diversi ambiti della propria vita, nell'ambito lavorativo, nell'ambito familiare e che hanno visto una donna accanto a loro subire una violenza maschile. Loro hanno dovuto scegliere di prendere posizione e le loro storie potranno essere ascoltate grazie al QRcode sui nuovi pacchi di pasta a marchio Coop. Storie che, insieme ai prodotti più diffusi di Coop, entreranno nelle case delle famiglie italiane".

A partire da inizio novembre nella rete dei punti vendita Coop, l’attenzione dei soci e clienti è attirata da nuovi pack total white per 4 tipi di pasta di semola a marchio Coop con due elementi distintivi oltre il colore bianco: il gioco grafico della parola “pasta” che si trasforma in “basta” e un QRcode che rimanderà al podcast composto da 6 diverse storie di violenza raccontate dalla voce di uomini (saranno 800.000 i pacchi di pasta distribuiti).