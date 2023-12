Un loggionista grida 'viva l'Italia antifascista' alla Scala di Milano e la Digos interviene per identificare l'uomo, presente in teatro per assistere al Don Carlo. Cos'è la Digos? Perché è intervenuta? Di cosa si occupa? La Digos (Divisione investigazioni generali ed operazioni speciali) è un reparto specializzato della polizia di Stato, con compiti di indagini e contrasto relativi a reati specifici, che opera presso ogni questura. La Digos è nata nel 1978 dopo la riorganizzazione del dipartimento centrale di Polizia. A livello centrale, gli uffici della Digos sono inseriti nella Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno.

Perché la Digos è intervenuta

Perché la Digos è intervenuta? In una nota la Questura di Milano spiega che "l'identificazione dei due spettatori presenti in galleria è stata effettuata quale ordinaria modalità di controllo preventivo per garantire la sicurezza della rappresentazione. L'iniziativa non è stata assolutamente determinata dal contenuto della frase pronunciata, ma dalle particolari circostanze, considerate le manifestazioni di dissenso poste in essere nel pomeriggio in città e la diretta televisiva dell'evento che avrebbe potuto essere di stimolo per iniziative finalizzate a turbarne il regolare svolgimento. La conoscenza dell'identità delle persone ha consentito, infatti, di poter ritenere con certezza l'assenza di alcun rischio per l'evento''. La Digos si è attivata a scopo preventivo, tenuto conto delle proteste che erano andate in scena in piazza nelle ore che hanno preceduto la rappresentazione.

Di cosa si occupa la Digos

Di base, la Digos è preposta alla conservazione dell'ordine democratico svolgendo attività di contrasto al terrorismo nazionale e internazionale. Il reparto svolge attività investigativa e informativa finalizzata a prevenire e contrastare le attività eversive dell'ordine democratico e quelle terroristiche, la violenza negli stadi, fenomeni e manifestazioni di violenza, reati commessi durante le manifestazioni sportive e pubbliche.

La Digos è composta da una o più sezioni Informative, a seconda della grandezza e da una o più sezioni antiterrorismo. La Sezione Antiterrorismo si occupa delle attività investigative finalizzate al contrasto dei reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

Nell'ambito dell'attività informativa, un particolare rilievo assume la 'Squadra tifoserie', istituita con direttiva del ministero dell'Interno del 12 febbraio 2001, che segue le dinamiche interne al tifo sportivo attraverso personale dedicato a ciascuna squadra di calcio presente nel territorio di competenza.