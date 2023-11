Disabili, garantire accesso a concerti, spettacoli ed eventi: arriva proposta legge FdI

Garantire l'accesso dei disabili a concerti, spettacoli e manifestazioni sportive: questo l’obiettivo di una proposta di legge presentata, nella sala stampa della Camera dei deputati, alla presenza del deputato di Fdi, Antonio Baldelli, del responsabile del dipartimento Equità sociale e disabilità di Fdi, Alberto Torregiani, del capogruppo di Fdi in commissione Attività produttive, Gianluca Caramanna, del presidente della Commissione Cultura della Camera Federico Mollicone (Fdi). Ospiti speciali che hanno sposato il progetto Giorgia Righi, mental coach, affetta da Atassia di Friedreich che la costringe su una sedia a rotelle, e Ivan Cottini che, nonostante sia stato colpito dalla sclerosi multipla, fa il ballerino sulla sedia a rotelle e tiene spettacoli oltre ad aver partecipato a eventi televisivi com "Amici" di Maria De Filippi e il Festival di Sanremo 2020.

Il primo articolo della proposta di legge prevede obblighi per gli organizzatori, tra cui quello di riservare un numero di posti ai disabili, e agevolazioni. Un secondo articolo pone l’obbligo agli organizzatori di comunicare una serie di dati tra cui i biglietti riservati ai disabili e ai loro accompagnatori, un contatto telefonico dedicato alla vendita dei biglietti per disabili e altre informazioni. Un terzo articolo prevede sanzioni per chi non rispetta quanto stabilito. “Con questa proposta di legge vogliamo dare una tutela che oggi non è ancora disciplinata e non trova spazio nel nostro ordinamento giuridico”, ha detto Baldelli che ha preso l’iniziativa della proposta di legge.

Caramanna ha appoggiato le misure: “Conto che venga licenziata a gennaio in Commissione per essere pronti a portarla in aula”, ha sottolineato parlando anche di un’altra proposta di legge, complementare, presentata nella decima Commissione della Camera e relativa al turismo accessibile: “Un lavoro che crea i presupposti per abbattere le barriere e per la fruibilità turistica”, ha aggiunto spiegando che tutti i servizi che fanno turismo saranno obbligati a “creare sezioni dedicate” sui propri siti internet relativi alle informazioni sull’accessibilità oltre alla necessità di “lavorare sulla formazione”.

Secondo il presidente della Commissione Cultura della Camera dei deputati Mollicone “è stato centrato un obiettivo importante. Questa proposta si colloca tempestivamente nell’azione complessiva che stiamo portando avanti sul Codice dello spettacolo che dovrà tenere conto del tema dell’accessibilità. Garantiremo a questo progetto di legge un iter veloce - ha sottolineato- e potremo anticipare dei temi già all’interno del Codice dello spettacolo”.

“Anche io mi sono imbattuto in questo problema due anni fa, quando andai al teatro per vedere un concerto e non ci sono riuscito”, ha sottolineato il responsabile del dipartimento Equità sociale e disabilità di Fdi Torregiani, rimasto costretto su una sedia a rotelle dopo essere stato ferito nell’agguato dei Pac in cui fu ucciso il padre. “C’è la volontà di poter vivere anche lo svago e il divertimento - ha concluso - e leggi piccole come questa, fatte di soli tre articoli, possono diventare un pilastro della società”.

Giorgia Righi, che con la sua storia ha ispirato il film “Ancora volano le farfalle”, ha sottolineato: “Amo andare ai concerti ma purtroppo mi imbatto in difficoltà: ho iniziato a fare video e centinaia di persone, con diverse disabilità, mi hanno scritto dicendomi che finalmente qualcuno ne ha parlato”. “In questi articoli di legge c’è riportato, in maniera riassuntiva ed efficace, tutto il cambiamento che andrebbe realizzato - ha affermato - Spero che la proposta venga presto calendarizzata, discussa e operativa”. “Si tratta di un primo passo verso un grandioso traguardo per noi disabili e tutta la società. Spero che i tempi siano celeri”, ha concluso Ivan Cottini.