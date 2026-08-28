Divieto di balneazione in un tratto di Mondello

Sono stati sistemati nella tarda serata di ieri i cartelli che indicano il divieto di balneazione in un tratto della spiaggia di Mondello, nella zona dello stabilimento Charleston. Il divieto è arrivato ieri dopo l’ultimo rapporto dell’Asp, che ha rilevato il superamento dei valori consentiti per gli enterococchi intestinali. Il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore alla Salute pubblica Fabrizio Ferrandelli hanno così interdetto in modo precauzionale la balneazione.«Di fronte agli esiti dei campionamenti – ha spiegato l’assessore Ferrandelli, che ieri sera si è recat sul posto – abbiamo ritenuto doveroso intervenire immediatamente, in raccordo con il sindaco, adottando tutte le misure necessarie. Non ci siamo limitati a richiedere ulteriori e continui campionamenti, ma una volta ricevuti i report e acquisiti gli elementi siamo intervenuti attivando tutti gli strumenti a nostra disposizione per la salvaguardia della salute pubblica".