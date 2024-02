Dj Aniceto: "non cambiare spot su Sicurezza Stradale, i giovani non fanno uso di cinture'

"Gli spot sulla sicurezza stradale non devono essere cambiati. È noto che moltissimi giovani trascurino l'utilizzo delle cinture di sicurezza, me lo raccontano spesso quando li incontro e nei messaggi che mi arrivano sui vari social. Gli spot, in particolare quelli destinati alla trasmissione sulla Rai, devono essere realistici e veritieri, distanziandosi da rappresentazioni idealizzate". E' quanto dichiara Dj Aniceto, impegnato da anni nel sociale, testimonial di campagne per la guida sicura per l’associazione Familiari vittime della strada Afvs commentando la nuova campagna per la sicurezza stradale lanciata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

"L'omissione dell'uso delle cinture di sicurezza è un comportamento pericoloso - aggiunge Dj Aniceto - ma è evidente che le campagne di sensibilizzazione siano risultate insufficienti, con troppi politici del nostro paese che non hanno dedicato sufficiente impegno a questa causa".