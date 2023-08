Domenica 6 agosto, l'onomastico di oggi: Salvatore

Il 6 agosto si festeggia l'onomastico di chi si chiama Salvatore in memoria di Gesù Cristo Salvatore. E' il giorno in cui si ricorda la Transfigurazione di Gesù, apparso a Giacomo, Giovanni e Pietro su un monte che, seppur non indicato, sembra sia il monte Tabor. Gesù chiese ai suoi discepoli di non dire nulla di quanto accaduto fino alla Resurrezione. Fu un momento importante nel processo di fede dei tre discepoli in vista della crocefissione e morte di Gesù.