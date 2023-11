Dopo una domenica soleggiata su tutta l'Italia, con venti forti settentrionali al Sud, già già dalla serata di oggi 19 novembre sono attese deboli precipitazioni. Un ciclone Mediterraneo porterà piogge battenti, nubifragi e venti forti specie al Sud. A seguire un'intensa ondata di freddo.

La prossima settimana sarà dunque caratterizzata da una prima parentesi di forte maltempo originata dalla formazione di un vortice ciclonico, spiega iLMeteo.it. In seguito, se tutto verrà confermato, l'Italia potrebbe subire una vera e propria botta invernale con l'arrivo del freddo e della neve. Occhi puntati, in particolare, da martedì 21 novembre in avanti quando si entrerà nella fase clou del maltempo con l'aria fredda che andrà a interagire con il calore latente in eccesso ancora presente sui nostri mari, una vera e propria energia potenziale per l'innesco di eventi meteo estremi come nubifragi e venti forti.

Gli ultimi aggiornamenti hanno confermato che maggiormente a rischio saranno le due Isole maggiori e quasi tutto il Centro-Sud fino a mercoledì 22 e in seguito la Sicilia e gran parte del Sud giovedì 23. Il pericolo più grosso, con questo tipo di ingressi perturbati riguarda la possibile stazionarietà dei fenomeni temporaleschi che potrebbero insistere per parecchio tempo sempre sulle stesse regioni, provocando anche delle alluvioni lampo.