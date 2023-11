Previste deroghe. Le altre domeniche ecologiche sono in programma il 14 gennaio, il 25 febbraio e il 24 marzo 2024

Il 3 dicembre seconda domenica ecologica a Roma della stagione invernale 2023/2024, dopo quella del 19 novembre. Il provvedimento prevede il divieto totale della circolazione ai veicoli dotati di motore endotermico, nella ZTL "Fascia Verde" del PGTU (il Piano generale del traffico urbano), nelle fasce orarie 7.30-12.30 e 16.30-20.30.

L'obiettivo è prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico, contribuire a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della qualità dell’aria e a un uso responsabile delle fonti energetiche.

Previste deroghe come per veicoli elettrici o ibridi e quelli monofuel a metano o GPL; veicoli bi-fuel (con doppio sistema di alimentazione benzina-GPL o benzina-metano) anche trasformati ma solo se marcianti a GPL o metano e omologati in classe Euro 3 e successive; veicoli a benzina classe Euro 6; ciclomotori (50cc) con motore a 4 tempi di classe Euro 2 e successive; motocicli a 4 tempi di classe Euro 3 e successive.

Dopo quella del 3 dicembre, sono in programma altre tre domeniche ecologiche: il 14 gennaio, il 25 febbraio e il 24 marzo 2024.