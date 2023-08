Don Patriciello alle mamme: "Non vestite bimbe come spose per Comunione"

"Sono bambine. Hanno 10 – 11 anni. Si accostano alla santa Comunione per la prima volta". Comincia, così, il post di Don Maurizio Patriciello, il parroco del Parco Verde di Caivano, che si rivolge ai genitori delle piccole che stanno per ricevere il sacramento. "Un momento bello. Unico. Irripetibile. Sono bambine. Non capisco perché le mamme le vestono come se andassero a sposarsi - scrive nel post diventato virale - . Non capisco perché tanta fretta di vederle donne. Sono bambine. Fatele vivere la loro età. Non gliela rubate. C’è un tempo per ogni cosa".

"Purtroppo alcune famiglie sono vere e proprie esplosioni folcloristiche, delle vere e proprie caricature" scrive Rossella, plaudendo al prete, "sante parole" gli fa eco Francesco, mentre c'è anche chi non è d'accordo. "Una mamma scalza accompagna la figlia a ricevere la sua prima comunione - ribatte Anna Maria postando una fotografia in bianco e nero -. Quanta soddisfazione si legge nel volto della mamma per essere riuscita a vestire la bimba da sposina e quanta gioia nel volto della bimba. Questa foto ha 100 anni. Perché voler demonizzare le nostre madri, le nostre nonne e le nostre bisnonne?".