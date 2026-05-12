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Chiusa nel bagagliaio dell'auto a Caltanissetta, scatta l'allarme sequestro ma era l'amante del conducente

L'uomo, portato in Questura, ha ammesso con un certo imbarazzo che avevano trascorso insieme la notte e la stava riaccompagnando in un'altra zona della città

Controlli di polizia, repertorio - Fotogramma
Controlli di polizia, repertorio - Fotogramma
12 maggio 2026 | 21.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Scatta l'allarme sequestro per una donna, trovata rinchiusa nel bagagliaio di un'auto. Ma solo dopo qualche ora si è scoperto che si trattava dell'amante del conducente. La bizzarra vicenda è accaduta a Caltanissetta.

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I fatti

Ad avvertire la polizia sono state alcune studentesse che hanno visto la donna entrare nel cofano di un’auto in pieno centro a Caltanissetta. Temendo un possibile rapimento hanno immediatamente avvertito la polizia. Ma gli agenti dopo avere rintracciato il conducente che hanno accompagnato in Questura, hanno saputo che era l'amante dell'uomo che non voleva essere scoperta.

L'ammissione

L'uomo ha detto che la sua amante per evitare che qualcuno la vedesse uscire dal palazzo in cui aveva trascorso la notte, si sarebbe nascosta nel bagagliaio dell’auto, con l’intenzione di farla scendere poco dopo in un’altra zona della città.

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