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Fidanzato la lascia e lei si trasferisce... in una grotta: "Vivo con ragni e scorpioni"

Una donna ha deciso di lasciare la sua casa ad Amsterdam e traslocare in Sicilia

Scorpione - Ipa/Fotogramma
Scorpione - Ipa/Fotogramma
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09 settembre 2026 | 16.55
Simone Cesarei
LETTURA: 2 minuti

Il fidanzato la lascia e lei va a vivere... in una grotta. Una designer di interni, dopo una difficile rottura sentimentale, ha abbandonato la sua vita ad Amsterdam per trasferirsi in una grotta in Sicilia dove combatte con umidità, polvere e... scorpioni.

Shalise Barnes, 30 anni, ha acquistato l'immobile di 85 metri quadrati senza averlo mai visto, per un totale di 47mila sterline, circa 55mila euro, lo scorso giugno 2026, inizialmente con l'intenzione di rivenderlo e affittarlo, ha raccontato il Daily Mail. Ma, dopo aver visitato la grotta di persona, si è innamorata del posto e ha deciso di trasferirvisi definitivamente. Da allora ha trasformato lo spazio in una vera e propria casa, con mobili lussuosi, librerie e luci soffuse, creando una dimora accogliente per sé, il suo cane e i suoi tre gatti. L'immobile è dotato di elettricità, acqua corrente, cucina, bagno e camera da letto al piano superiore, per un totale di sole 129 sterline al mese di spese di gestione.

"La grotta regola la sua temperatura: è come se vivessi dentro la terra. D'estate fa più fresco e d'inverno più caldo. Ho una stufa a pellet per l'inverno e un condizionatore, ma non credo che li userò spesso", ha detto a PA Real Life. Tutto è nato mentre lavorava come consulente immobiliare proprio in Sicilia, dove ha deciso di trasferirsi dopo la traumatica rottura con il suo ormai ex fidanzato.

"Ho deciso di restare per ricominciare da capo: la casa mi ha salvata. Mi ha dato molta pace e stabilità in un periodo davvero difficile", ha spiegato. La grotta era già stata trasformata in un'abitazione dal precedente proprietario nel 2006, il che ha permesso a Shalise di concentrarsi sull'aspetto estetico piuttosto che su lavori strutturali. Dall'esterno sembra un casa tradizionale, ma all'interno 'nasconde' un'ampia grotta calcarea.

"Devo svegliarmi e aprire tutte le porte e le finestre per evitare che si formi troppa umidità", ha spiegato la donna, "il calcare è molto morbido, quindi nella grotta si accumula polvere. Pulisco in continuazione". A volte deve fare i conti anche con alcuni 'intrusi': 'Ho trovato tre scorpioni finora, ma non si può vivere qui e avere paura degli insetti. Sono i miei coinquilini. Vedo sempre ragni enormi, ma ho accettato il fatto che siamo nella stessa squadra e lascio le ragnatele, così ho meno intrusi".

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donna grotta donna trasloco grotta
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