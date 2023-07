Donna investita e uccisa a Varese, identificato pirata della strada

La procura di Varese procede per "omicidio volontario a carico di persona identificata" e "ricercata" dalle forze dell'ordine, "anche in campo internazionale", per quanto accaduto a Giuseppina Caliandro, la donna di 41 anni che è stata investita nella serata di sabato 1 luglio a Gemonio, in via Garibaldi, vicino alla piazza principale del paese.

Nella nota firmata dal procuratore capo Massimo Politi si sottolinea come "gli elementi a carico del soggetto ricercato dovranno essere comunque verificati e confermati", mentre l'autopsia sarà effettuata la prossima settimana.

Infine l'invito a farsi avanti se ci fossero testimoni. "Chiunque ritenga di avere informazioni utili sulla dinamica degli eventi del primo luglio è invitato a contattare i carabinieri del nucleo Investigativo di Varese (telefono 0332/4501) o i carabinieri del luogo di residenza".