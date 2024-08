Una donna è stata trovata senza vita, colpita da almeno un colpo d'arma da fuoco, nella sua auto in via Palombarese 222 a Fonte Nuova in provincia di Roma. Inutili i soccorsi del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Mentana e della compagnia di Monterotondo che avrebbero portato in caserma il marito, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti.