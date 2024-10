Si è suicidato in carcere a Bari Giuseppe Lacarpia, 65 anni, l'uomo di Gravina in Puglia fermato e poi arrestato poiché accusato di aver ucciso la moglie Maria Arcangela Turturo, per soffocamento dopo aver tentato di dare fuoco all'auto in cui era la vittima. Il fatto accadde nelle prime ore del 6 ottobre scorso.