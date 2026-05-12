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Doppia disavventura per Morassut: ''Prima il furto del portafogli in metro poi il guasto all'auto''

Il deputato dem ha sporto denuncia per il sospetto borseggio. All'Adnkronos racconta: "All'altezza della fermata Lucio Sestio sono sceso e mi sono accorto che non avevo più il portafogli nello zaino"

Roberto Morassut - Ipa
Roberto Morassut - Ipa
12 maggio 2026 | 16.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Doppia disavventura per il deputato del Partito Democratico, Roberto Morassut, che ieri è stato vittima di un furto in metropolitana a Roma mentre oggi la sua auto ha avuto un guasto meccanico. Per il furto del portafogli il deputato dem ha presentato regolare denuncia. Il 'borseggio' sarebbe avvenuto sulla linea A della metropolitana di Roma prima di Lucio Sestio. ''Ieri mi hanno rubato il portafogli con tutti i documenti dentro - racconta all'Adnkronos - Stavo andando in metro a un'iniziativa per la presentazione di un libro al parco degli Acquedotti. All'altezza di Lucio Sestio sono sceso, dopo un po' mi sono accorto che non avevo più il portafogli nello zaino. Sono tornato indietro anche per verificare se mi fosse caduto ma niente''. Sulla dinamica Morassut dice: ''In realtà non mi sono accorto di nulla. Potrei anche averlo perso. In ogni caso ho presentato regolare denuncia per ipotetico furto''.

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''Oggi come se non bastasse sono andato a fare una visita e rientrando mi sono accorto di avere un guasto meccanico alla macchina, un problema al cambio, ma sono riuscito ad arrivare''. Morassut era atteso in Commissione Orlandi alle 12. ''Scusate ho avuto un contrattempo'', ha detto appena ha preso la parola. (di Giorgia Sodaro)

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furto metropolitana guasto meccanico
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