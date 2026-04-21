Quarantotto 48 ore con improvvisi temporali e pure qualche grandinate, poi tornano sole caldo primaverile. L'anticiclone delle Azzorre ha abbandonato la sua sede naturale in mezzo all'Atlantico per “migrare” in modo anomalo verso nord, piazzando il suo massimo di alta pressione sull'Islanda (dove di solito domina la famosa e burrascosa "Depressione d'Islanda").

In questo quadro atmosferico 'sottosopra', l'Italia rimane scoperta ed esposta all'incursione di correnti fresche dai Balcani (di lontana estrazione russa) che accendono l'instabilità, provocando temporali e un diffuso calo delle temperature. Dovremo dunque tenere l'ombrello a portata di mano ancora per un po' sottolinea iLMeteo.it.

Nelle prossime ore di oggi martedì 21 aprile il tempo sarà molto instabile al Centro-Nord e sul settore meridionale adriatico. I temporali esploderanno soprattutto nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e fascia adriatica, ma non mancheranno acquazzoni 'a macchia di leopardo' su buona parte del Centro-Nord e sulla Puglia. Attenzione al rischio di locali grandinate.

Anche domani mercoledì 22 aprile avremo nuovi temporali, questa volta più probabili sul Nord-ovest e sul Lazio, in progressivo scivolamento verso le regioni meridionali. Ma sarà l’ultimo giorno perturbato. Da giovedì 23, infatti, la musica cambierà di nuovo: il tempo tornerà soleggiato ovunque (salvo gli ultimissimi temporali in esaurimento tra Calabria e Sicilia), ma inizierà una fase caratterizzata da una fortissima escursione termica diurna. Avremo uno scarto clamoroso, anche di 20°C in più, tra le prime luci dell'alba e il pomeriggio. Inutile dire che l'unica soluzione sarà vestirsi 'a cipolla': preparatevi a uscire al mattino con il piumino (tra giovedì e venerdì si stimano minime frizzanti sui 5-8°C al Centro-Nord) per poi ritrovarvi in pantaloni corti e maniche corte nel pomeriggio, quando le massime schizzeranno fino a 24-25°C.

Questo ribaltamento ci regalerà un weekend di festa eccezionale. E passeremo direttamente dall'ombrello all'ombrellone.

Nel dettaglio

Oggi, martedì 21 aprile - Al Nord: variabile con qualche temporale sparso. Al Centro: temporali sparsi più frequenti sulle regioni adriatiche. Al Sud: peggiora soprattutto in Puglia.

Domani, mercoledì 22 aprile - Al Nord: piogge sul Piemonte e rilievi. Al Centro: temporali su Lazio, Abruzzo e Molise. Al Sud: instabile soprattutto sulle aree peninsulari e in Puglia.

Giovedì 23 aprile - Al Nord: soleggiato. Al Centro: tutto sole. Al Sud: residua instabilità su bassa Calabria e Sicilia.

Tendenza: torna l’anticiclone con sole ovunque. Weekend soleggiato e caldo.