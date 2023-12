Due microtelefoni sequestrati in carcere, arrivati nel pacco di Natale

Due telefoni cellulari sequestrati dalla polizia penitenziaria nel carcere di Teramo. Erano destinati ad un detenuto pugliese del circuito Alta sicurezza. Lo comunica, in una nota, Giuseppe Pallini, della segreteria Provinciale Teramo del Sappe. Alla vigilia di Natale, durante le operazioni di consegna di un pacco postale destinato a un detenuto da parte di un familiare, il personale, ha trovato all’interno di un incavo abilmente ricavato in un plico di atti giudiziari, due micro telefoni cellulari. Dopo le attività di rito il familiare e il detenuto sono stati denunciati.

“Non sappiamo più in quale lingua del mondo dire - viene affermato - che le carceri devono essere tutte schermate all’uso di telefoni cellulari e qualsiasi altro apparato tecnologico che possa produrre comunicazioni. Le donne e gli uomini del Corpo sono quotidianamente impegnati nel l’attività di contrasto al l’introduzione di telefoni cellulari ed alla diffusione della droga nei penitenziari per adulti e minori. E nonostante portare e detenere illecitamente telefonini nelle carceri, con pene severe che vanno da 1 a 4 anni, il fenomeno non sembra ancora attenuarsi. Vanno adottate soluzioni drastiche, come la schermatura delle sezioni detentive e degli spazi nei quali sono presenti detenuti all’uso dei telefoni cellulari".