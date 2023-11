Due uomini sono stati uccisi questa mattina nel territorio pontino in due diverse occasioni. La prima vittima è un nigeriano di 30 anni trovato senza vita in via Dormigliosa, a Sermoneta. Sul posto, impegnati nelle indagini, i carabinieri della locale stazione e del reparto territoriale di Aprilia.

E' indiano, invece, l'uomo morto in seguito a una aggressione a Sabaudia, in località Bella Farnia. Sul posto, insieme ai Ris, i militari del comando provinciale di Latina.