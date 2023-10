Il fenomeno sarà visibile a occhio nudo e in sicurezza in tutta l’Italia: il culmine sarà raggiunto alle 22:15

Eclissi di Luna parziale domani, sabato 28 ottobre. L’evento coincide con la fase di Luna piena di questo mese. Il disco lunare apparirà oscurato in una sua piccola porzione, il 10% circa, in basso a destra. Il satellite della Terra entrerà nella penombra alle ore 20:01 italiane, mentre il culmine sarà raggiunto alle 22:15. Il fenomeno sarà visibile a occhio nudo e in sicurezza da tutta l’Italia, così come dal resto d’Europa, Asia, Australia e Africa si legge su astrospace.it.

Come osservarla

Come tutte le eclissi, anche quella di domani sarà caratterizzata da più fasi, per una durata complessiva di 4 ore e 25 minuti. Il fenomeno avrà inizio alle alle 20:01, quando la Luna entrerà nel cono di penombra proiettato dalla Terra. Alle 21:35 comincerà la fase parziale, con il disco lunare parzialmente oscurato dal cono d’ombra del nostro pianeta.

La fase di massimo oscuramento si verificherà alle 22:15. Alle 22:52 la Luna uscirà dal cono d’ombra e alle 00:26 di domenica 29 ottobre uscirà anche da quello di penombra, evento che decreterà la fine dell’eclissi.

Cos'è un’eclissi lunare parziale e come si verifica

Un’eclissi parziale di Luna si verifica quando solo una parte della Luna è oscurata dall’ombra della Terra. Il fenomeno avviene durante una fase di Luna piena, quando il Sole, la Terra e la Luna sono allineati in modo che la Terra si interpone tra il Sole e la Luna, proiettando la sua ombra sulla superficie lunare.

Durante un’eclissi totale, invece, l’intera Luna passa attraverso l’ombra della Terra, assumendo una tonalità rossastra dovuta alla dispersione della luce solare attraverso l’atmosfera terrestre. Le eclissi parziali, invece, vedono solo una porzione del disco lunare oscurato dall’ombra del nostro pianeta.