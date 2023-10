È stato ritrovato Edoardo Camilli, il 17enne scomparso venerdì pomeriggio a Roma. Il ragazzo si trovava a piedi in via Marmorata, a poca distanza da casa sua. Ad annunciarlo la stessa mamma, Claudia Persia attraverso i social. “Finalmente una bella notizia” ha commentato, visibilmente commossa. Sul posto i carabinieri ai quali era stata presentata denuncia dai genitori.

La notizia del ritrovamento era stata data anche dallo zio del giovane, in diretta questa mattina a Storie Italiane su Rai1 con Eleonora Daniele. “Edoardo è stato ritrovato, è in macchina con suo fratello”, ha comunicato in collegamento telefonico Giancarlo Persia, intervenuto proprio per parlare del caso. Una notizia accolta con un urlo di gioia da tutto lo studio e dalla conduttrice che commossa sottolinea l’esito positivo della vicenda dopo tante ore di angoscia per i familiari del giovane.

Il racconto della zia

A lanciare l'allarme erano stati i genitori, attraverso un appello social e la denuncia alle forze dell'ordine impegnate nelle ricerche. "Edoardo - ha raccontato la zia Alessandra all'Adnkronos - era andato a scuola, mia sorella, la mamma, era andata a prenderlo e lo aveva riportato a casa, a Testaccio. Nel pomeriggio poi è uscito per raggiungere un amico in zona Ponte Mammolo, dove non è mai arrivato. Lui si spostava con i mezzi, quel giorno c'era sciopero e forse ha avuto problemi. Ma non si è presentato nemmeno dai genitori, che avrebbe dovuto incontrare dopo l'amico per alcune commissioni. Da allora il telefono è spento e di lui non abbiamo più avuto notizie".