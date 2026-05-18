Educazione: oltre 1500 ragazzi raccontano ambiente e territorio attraverso 3 cortometraggi nella II edizione di 'Ciak Si Crea - Trame di Periferia'

Si è chiusa a Milano la seconda edizione di "Ciak Si Crea - Trame di Periferia", il progetto educativo sostenuto da Chiesi Italia e ideato da 3 Elle Ets. Oltre 1.500 studenti di Milano, Modica e Martina Franca hanno raccontato ambiente, qualità dell'aria e territorio attraverso tre cortometraggi originali. L'evento finale, ospitato nel quartiere Corvetto presso l'Auditorium della Scuola Regina Mundi di Milano, ha premiato l'opera vincitrice e celebrato il cinema come strumento di inclusione, creatività e partecipazione sociale per le nuove generazioni.