Se gioca Jannik Sinner, niente sesso. Ma se vince, cresce l'euforia e impennano gli accessi alla piattaforma hot di Pornhub, passando in una manciata di minuti da un -7,2% a un +4,1% rispetto alla media. In base ai grafici diffusi dalla piattaforma all'Adnkronos emerge che il porno, che prima del ragazzo prodigio di Sesto Pusteria cedeva il passo solo ai grandi eventi calcistici, oggi arretra davanti al tennis e a una passione già consacrata con gli Australian Open 2024.

Secondo i dati di fruizione degli utenti italiani durante il match decisivo delle Atp Finals pubblicati oggi dalla piattaforma globale di intrattenimento per adulti e divulgati dall'Adnkronos, il trionfo di Sinner sull'americano Taylor Fritz in finale ha registrato un ascolto boom in Italia, con ben 5,2 milioni di spettatori e un 27,2% di share. E proprio domenica, il traffico ha iniziato a scendere nel tardo pomeriggio, raggiungendo un -5.3% alle 18, mentre il match stava per iniziare.

Il massimo picco negativo si è verificato alle 19, durante la partita, con un -7.2% in tutta Italia, rispetto ai flussi di traffico abituali di una domenica. Subito dopo la vittoria di Sinner, il traffico su Pornhub ha visto una rapida impennata, con un aumento superiore al +4% rispetto alla media, mantenendosi oltre la normale attività per tutta la serata. D'altronde, già dopo gli Australian Open di inizio anno si era verificato un boom di ricerche legate al tennis, con un aumento del 226% per parole come "tennis", "tennista", "allenatore di tennis", "gonnellino da tennis" e "giocatrice di tennis".