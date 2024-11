"Un brand come il nostro deve essere presente dove ci sono i nostri clienti e tutti i brand del settore. È l'occasione per presentare alcuni i modelli che abbiamo lanciato e qualche concept per il futuro". Con queste parole Alessandro Salimbeni, general manager di Bmw Motorrad Italia ha spiegato l'importanza per l'azienda di essere presente alla 110° edizione di Eicma, l’Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori, ospitata nei padiglioni di Rho Fiera Milano.