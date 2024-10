Affluenza in calo. Nove i candidati alla presidenza

Affluenza in calo alle elezioni per le regionali in Liguria dove ieri alle 23 aveva votato il 34,68% rispetto al 39,80 delle regionali del 2020. Seggi aperti anche oggi lunedì 28 ottobre dalle 7 alle 15.

Si vota per l'elezione del presidente della Regione e dei trenta componenti del consiglio regionale. I liguri sono chiamati alle urne un anno prima della naturale scadenza del mandato di Giovanni Toti, dimessosi la scorsa estate dopo essere stato travolto dall'inchiesta giudiziaria. Nove i candidati alla presidenza. Tra i principali schieramenti, il sindaco di Genova Marco Bucci guida la coalizione di centrodestra, il parlamentare Andrea Orlando quella di centrosinistra.