Emergenza minori non accompagnati, Siulp: "si intensifichi ricerca strutture adeguate"

Quattordici, quindici anni al massimo. Accovacciati su un muretto, sdraiati senza un cuscino, una coperta. Sono i minori non accompagnati, arrivati in Italia dopo viaggi estenuanti per lo più dal Nord Africa e "parcheggiati" in strutture che non sono in grado di accoglierli, perfino nei commissariati della Capitale. L'Adnkronos ha seguito più volte casi simili, dove i poliziotti danno loro come possono un riparo, cibo e vestiti, In attesa di una sistemazione da chi sia in grado di provvedere. La denuncia arriva, ancora una volta, proprio da un sindacato di Polizia, il Siulp, che attraverso il segretario generale Ignazio Craparotta fa sapere: "I minori stranieri non accompagnati si trovano in una situazione di estrema vulnerabilità, si presentano ripetutamente in strutture della Polizia di Stato che, sebbene svolgano un ruolo fondamentale per la nostra sicurezza, non sono strutturate né attrezzate per accogliere minori".

Attualmente in dieci si trovano nella struttura di via Teofilo Patini, tre ne sono stati portati solo mezz'ora fa. "E' in corso il loro completo trasferimento nella sede dell'unità 'Prevenzione 90' - spiega il sindacalista - il cui compito principale dovrebbe essere la gestione dei fermati stranieri e la pronta riattivazione sul territorio delle volanti o delle autoradio. Questo è un servizio di estrema importanza che dovrebbe funzionare con efficienza e rapidità per garantire la nostra sicurezza. Tuttavia, l'onere della custodia prolungata dei minori, una responsabilità che richiede risorse, attenzione e strutture dedicate, finisce per ostacolare le operazioni regolari di 'Prevenzione 90' fino a costringerne la temporanea sospensione. Siamo di fronte a una chiara mancanza di strutture adeguate, specificatamente pensate per l'accoglienza e l'assistenza dei minori non accompagnati, una questione che non può e non deve essere ignorata".

"Questi minori richiedono attenzioni specifiche, strutture dedicate, personale formato - sottolineano dal Siulp - esigenze che vanno oltre le competenze e le risorse di un'unità di polizia. Riteniamo sia urgente un intervento deciso e responsabile da parte dell'amministrazione. È necessario che vengano definiti con chiarezza i compiti specifici e i protocolli da adottare in questi casi. È fondamentale che si intensifichi la ricerca di strutture adeguate e l'allocazione di risorse adeguate, perché ogni minore abbia diritto a protezione e cura. Non si tratta solo di una questione di efficienza operativa, ma di rispetto dei diritti fondamentali dell'individuo. La nostra richiesta è quindi un appello congiunto alla società civile, alla responsabilità, all'attenzione e al senso di giustizia sociale. Non possiamo permetterci di trascurare queste questioni, dobbiamo garantire una migliore efficacia per tutti".