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Emergenza sangue, a Roma scende in campo la musica con il Policlinico Umberto I

Scorte in diminuzione e gli ospedali hanno urgente bisogno di nuove donazioni, nella capitale Opus Club e Nice Disco promuovono un messaggio di sensibilizzazione. Per ogni donazione un ingresso gratuito e una consumazione omaggio nei locali aderenti

Emergenza sangue, a Roma scende in campo la musica con il Policlinico Umberto I
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16 ottobre 2026 | 12.50
Raffaella Ammirati
LETTURA: 2 minuti

Le scorte di sangue sono in forte diminuzione e gli ospedali hanno urgente bisogno di nuove donazioni. "Di fronte a questa emergenza, è fondamentale sensibilizzare la cittadinanza e invitare tutti coloro che possono farlo a compiere un gesto concreto di solidarietà. Donare il sangue richiede pochi minuti, ma può fare una differenza enorme, contribuendo a salvare vite umane e a garantire il supporto necessario ai pazienti che ne hanno bisogno. Per questo motivo, si rinnova l’appello a tutti i cittadini di Roma: donare il sangue significa offrire una possibilità in più a chi sta affrontando una situazione difficile". E' il messaggio del Centro trasfusionale del Policlinico Umberto I di Roma, che inviata donare nella sua sede in viale del Policlinico tutti i giorni, dalle 7.30 alle 12.

A sostegno dell’iniziativa, Opus Club e Nice Disco promuovono la sensibilizzazione e la vicinanza alla comunità, invitando tutti a partecipare e a diffondere l’appello attraverso i propri canali social e le proprie reti di contatti. A chi presenterà la ricevuta della donazione effettuata presso il Policlinico Umberto I sarà riconosciuto un ingresso gratuito e una consumazione omaggio presso i locali aderenti all’iniziativa, Opus Club e Nice Disco, secondo le modalità previste dagli organizzatori. L’obiettivo è trasformare un semplice gesto individuale in un’azione collettiva capace di raggiungere più persone e contribuire concretamente a fronteggiare la carenza di sangue. "Dona ora, passa la parola!", è lo slogan. "In un momento in cui ogni donazione può essere preziosa, la solidarietà di ciascuno conta. Chi può donare è invitato a informarsi e a recarsi presso il Centro trasfusionale; chi non può farlo può comunque contribuire condividendo questo appello e aiutando a raggiungere nuovi potenziali donatori. Donare il sangue è un gesto di responsabilità, altruismo e amore per la vita. Oggi, più che mai, ogni contributo conta".

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emergenza sangue appello Opus Club Nice Disco
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