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Raccolta sangue straordinaria Adnkronos-Avis, il video racconto della giornata

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10 settembre 2026 | 13.13
Redazione Adnkronos
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È emergenza sangue in Italia, con le maggiori criticità segnalate in particolare nel Lazio, in Campania e in Sicilia. Per questo oggi, giovedì 10 settembre, Adnkronos è scesa in campo con una raccolta straordinaria di sangue, promossa insieme ad Avis Roma e aperta a tutti i cittadini. L'iniziativa è iniziata alle 8.30 a piazza Mastai, nel cuore di Trastevere, a Roma. Alla giornata hanno partecipato il ministro della Salute Orazio Schillaci, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e alcuni atleti del Gruppo sportivo Fiamme Oro.

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