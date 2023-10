Allerta meteo arancione per maltempo, oggi mercoledì 25 ottobre 2023, per Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. L'arrivo delle perturbazioni con pioggia e vento fa scattare l'allerta per 'moderata criticità per rischio idraulico' nella pianura piacentino-parmense, come rende noto la Protezione Civile. In Friuli Venezia Giulia, 'moderata criticità per rischio idrogeologico' nel bacino montano del Tagliamento e del Torre.

L'ondata di maltempo nelle prossime 24 ore fa scattare l'allerta gialla in una lunga lista di regioni. E' segnalato rischio idraulico su Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Toscana. Allerta per rischio idrogeologico su Calabria, Umbria, Trentino, Sicilia, Liguria, Toscana, Friuli Venezia Giulia. Per temporali, invece, allerta in Sicilia, Puglia, Molise, Lazio, Calabria, Campania, Basilicata.

Nelle ultime 24 ore, il maltempo si è spostato progressivamente dal Nord verso le altre zone della penisola. Dalle zone alpine e prealpine e dalla Liguria la pioggia e le raffiche di vento hanno raggiunto anche il centro, come dimostrano le violente precipitazioni che si sono abbattute su Toscana e Lazio, Roma in primis.

Il maltempo è legato in particolare all'azione del ciclone proveniente dall'Islanda. Nelle prossime ore, il maltempo secondo le previsioni si muoverà verso Est e verso Sud. La pioggia non abbandonerà però Toscana, Umbria e Lazio. Le precipitazioni si sposteranno in modo ampio a Sud: riflettori in particolare sulla Campania.