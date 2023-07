Avrebbe sparato e ucciso l'ex moglie per strada per poi fuggire e chiudersi in casa. Il fatto è accaduto oggi a Troina in provincia di Enna dove Mariella Marino di 56 anni, è morta.

Il presunto omicida, 70 anni, è stato raggiunto a casa dai carabinieri e si trova ora sotto interrogatorio. Sembra che la vittima in passato avesse denunciato l'ex per comportamenti violenti.