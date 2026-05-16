Enogastronomia: al via la 23ma edizione di Sapori Pro Loco

Al via la ventitreesima edizione per Sapori Pro Loco, la grande festa delle tipicità enogastronomiche del Friuli Venezia Giulia a Villa Manin di Passariano di Codroipo. L'appuntamento tra le esedre del complesso dogale è fissato per il primo fine settimana il 16 e 17 maggio (a pranzo e cena). Quest'anno aumenta il numero di Pro Loco coinvolte a vario titolo (saranno 50 con i loro fantastici volontari) mentre, tra i 66 piatti proposti nei 21 stand, la metà sarà rappresentata da novità o rivisitazioni sempre legate alla tradizione. Solo per citarne alcuni avremo varie tipologie di frico (classico, alle erbe, piccante, con la pitina), i cjarsons salati o dolci, proposte di carne (come spiedini, goulash o spezzatini, coniglio o oca) e di pesce (con sarde, insalata di polpo o gamberi), senza dimenticare proposte stagionali con asparagi, erbe aromatiche e i dolci come la mousse di ricotta di pecora o la panna cotta aromatizzata al fieno con miele.

Cerimonia d'inaugurazione ufficiale - nell'Area Io sono Friuli Venezia Giulia che anche quest'anno sarà fulcro della manifestazione - in programma sabato 16 maggio alle 18 con le autorità, il taglio del nastro, gli Scus dal Rojal (approfondimento sull’artigianato del cartoccio di mais) di Reana del Roiale e la banda Cesaratto di Vivaro. Attesi dal presidente del Comitato regionale Unpli FVG Pietro De Marchi il presidente nazionale Unpli Antonino La Spina, il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin e l'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini. Presenterà la giornalista Alexis Sabot.

“Sapori Pro Loco è la vetrina d’eccellenza - ha detto Pietro De Marchi, presidente del Comitato regionale Unpli del Friuli Venezia Giulia - capace di unire gusto, tradizione e il grande valore del volontariato. A Villa Manin, nella splendida cornice delle sue esedre, ancora una volta ci sarà lo scrigno in cui degustare il meglio dell’enogastronomia del Friuli Venezia Giulia grazie all’impegno delle nostre Pro Loco che con passione custodiscono e raccontano le nostre eccellenze e l’identità enogastronomica della nostra terra”.

Sapori Pro Loco è una manifestazione organizzata dal Comitato regionale Unpli del Friuli Venezia Giulia, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Fondazione Friuli, il supporto di PromoTurismoFvg e il patrocinio del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, della Città di Codroipo e della Camera di Commercio Pordenone-Udine. L'evento si avvale della collaborazione di Erpac Fvg – Servizio catalogazione, promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio, Società Filologica Friulana e Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli. Il main sponsor dell'iniziativa è Banca 360 Fvg. Tra i partner sponsor figurano Ma.In.Cart e Maniago Bevande. La manifestazione ha ricevuto la menzione speciale delle Sagre di Qualità dell’Unpli nazionale e della Fondazione Pro Loco Italia ed è riconosciuta come evento ecosostenibile dal marchio EcoFvg. I partner tecnici includono Friuli Antincendi, Carr Service, Stabilimento Pirotecnico FriulVeneto, Itef Impianti e Gt Sound. I media partner che seguono l'evento sono TeleFriuli, Il Friuli, Radio Punto Zero, Il Paîs, Radio Onde Furlane e IMagazine. È inoltre prevista la partecipazione degli Operatori Volontari di Servizio Civile Universale.

Anche quest’anno fulcro del programma sarà l’area Io sono Friuli Venezia Giulia, uno spazio dedicato alla valorizzazione delle eccellenze regionali, per interagire con il pubblico di Sapori Pro Loco nei vari incontri che saranno promossi. Realizzata con il supporto della Regione, attraverso l’assessorato alle Attività produttive e Turismo e PromoTurismoFvg, l’area rappresenterà una vetrina d’eccezione per presentare e conoscere alcuni dei prodotti più caratteristici del territorio.

Nello Spazio Incontri dell'Area Io sono Friuli Venezia Giulia sabato 16 maggio dalle 17:00 alle 20:00 si terrà l'appuntamento Scus dal Rojal, un approfondimento sull’artigianato del cartoccio di mais con dimostrazioni dal vivo di intreccio tradizionale per la creazione di borse e oggetti decorativi, a cura della Pro Loco del Rojale. Alle ore 18:00 ci sarà la cerimonia di inaugurazione della 23^ edizione di Sapori Pro Loco, l'evento ufficiale di apertura della manifestazione che vedrà la partecipazione della Banda Musicale Angelo Cesaratto di Vivaro. In programma anche altri eventi collaterali a Villa Manin e dintorni. Si svolgerà l'itinerario Biblioteche in bicicletta dalle 08:40 alle 18:00, con partenza dalla stazione di Codroipo. Il percorso tocca biblioteche e dimore storiche come Villa Kechler, Villa Bartolini, Casa Maldini e Villa Giacomini, con una tappa speciale a Villa Manin, a cura di Aib e Fiab. Alle ore 12:00 avviene l'apertura degli stand enogastronomici per il servizio del pranzo. Dalle 17:00 alle 19:00 il Mulino Bosa effettua un'apertura straordinaria per le Giornate Europee dei Mulini Storici con visita guidata gratuita.

Nello Spazio Incontri dell'Area Io sono Friuli Venezia Giulia domenica 17 maggio dalle 10:00 alle 11:30 si terrà l'incontro Il Medio Friuli comunità europea dello sport, con la presentazione della candidatura sportiva dei Comuni di Basiliano, Codroipo, Mereto di Tomba, Mortegliano, Rivignano Teor e Sedegliano. Dalle 16:00 alle 17:00 l'appuntamento è con I periodici delle Pro Loco: Spilimbergo, Majano e Monfalcone, un incontro dedicato alle storiche riviste locali che raccontano l’identità e la memoria delle comunità friulane da oltre 60 anni. Dalle 17:00 alle 18:00 avrà luogo Le birre artigianali del Friuli Venezia Giulia, una degustazione guidata di birre del territorio condotta da esperti sommelier, a cura di Associazione Artigiani Birrai Fvg, Pro Loco Rivolto e Ais Fvg. Dalle 18:00 alle 19:00 l'evento Folclôr sore sere: patrimonio culturale materiale ed immateriale chiuderà la Settimana della Cultura Friulana con musiche e danze dei gruppi folcloristici di Pasian di Prato e Maniago, a cura di Ugf Fvg e Società Filologica Friulana.

Sempre domenica 17 maggio in programma anche altri eventi collaterali a Villa Manin e dintorni. Dalle 09:00 alle 14:30 in piazza dei Dogi si terrà Arteinvilla – Ex tempore di pittura ed esposizione opere. Dalle 09:00 alle 19:00 in piazza dei Dogi ci sarà anche il mercatino dell’artigianato della creatività a cura di Omael Planner. Dalle 09:30 partirà dalla barchessa di levante Fvg in movimento – 10mila passi di salute, camminata guidata di 8 km. Gli stand enogastronomici aprono alle ore 10:00. Il Mulino Bosa riapre dalle 10:00 alle 12:30 per visite guidate. Il Museo civico delle carrozze d’epoca a San Martino di Codroipo è aperto dalle 10:00 alle 18:00. Dalle 10:30 alle 11:30 si svolge la visita guidata al compendio dogale di Villa Manin con ritrovo all'ufficio Iat. Alle 18 Ospiti d’eccezione i campioni di serie A dell'Apu, Pallacanestro Udinese, in visita tra gli stand e gli ospiti di Sapori Pro Loco.

Dalle 11:00 alle 19:00 nell'area giochi di Sapori Pro Loco è attivo il Progetto giovani Pozzuolo con animazione per bambini. Alle 15:30 nell'area festeggiamenti si terranno le premiazioni di Arteinvilla. Alle ore 20:30 presso l'area spettacoli si terrà il concerto Sanremo in rosa, emozioni da sentire, storie da cantare con Silvia Smaniotto.

La Pro Loco Bressa propone il toç in braide con ragù bianco di asparagi o ragù di coniglio, i blécs con ragù bianco di asparagi o ragù di coniglio e la Porca pera! La Pro Loco Castelnovo del Friuli propone ravioli allo speck con burro fuso e speck croccante, bocconcini di Montasio in crosta di speck alla griglia e i Cjastelani (biscotti secchi al vino Forgiarìn). La Pro Loco Flaibano propone il suo classico frico con polenta, anche nelle versioni alle erbe e piccante. La Pro Loco Maniago propone frico alla pitina con polenta, frico classico con polenta, lo spiedino di manzo a km 0 da passeggio e le frittelle di mele dei Magredi Friulani. La Pro Loco Manzano propone lasagne con erbe aromatiche del fiume Natisone, gulash con patate e gelato al fior di latte con Asperum. La Pro Loco Morsano al Tagliamento propone gnocchi al ragù d’oca, bocconcini di oca in umido con polenta e affettati misti d’oca. La Nuova Pro Loco Tolmezzo propone cjarsons salati e dolci, guancialetti di maiale con polenta e crostata di frutta. La Pro Loco Pantianicco propone la Pomella (frittella di mele), lo strudel di mele, la sfogliatina di mele e il sorbetto di mele.

La Pro Loco Passariano propone crostini con ossocollo e salame di cinghiale, strozzapreti al ragù di cinghiale e polpette di cinghiale con patate. La Pro Loco Poç da l’Agnul propone crostini (gorgonzola e noci o pesto rosso con pomodorini e mandorle), tagliatelle al sugo di capriolo, spezzatino di cervo con polenta e baccalà con polenta. La Pro Loco Precenicco propone alici marinate, sarde in saôr con polenta e sarde fritte con polenta. La Pro Loco Pro Glemona propone gnocchi di polenta con crema di formaggi ed erbe spontanee, polpettine di carne con crema ai formaggi e panna cotta aromatizzata al fieno con miele e crumble di biscotto. La Pro Loco Ragogna propone il grissinone con prosciutto di Ragogna, il Ragognocco (cestino di frico con gnocchi, speck e ricotta), le Meraviglie di Ragogna (misto di formaggi e paté) e la Furlan Cake. La Pro Loco San Daniele propone tortellini al prosciutto crudo di San Daniele, il Profumo di San Daniele (vassoio di prosciutto e grissini) e la focaccia al San Daniele.

La Pro Loco Teor propone carne secca, arrosticini e stratagliata di Pezzata Rossa Fvg, oltre al gelato fior di latte. La Pro Loco Val d’Arzino propone la salsiccia da bere (Un tai di luiania), il fagottino di Anduins (Pachetin di cjar farcit) e i Fiori della Val d’Arzino (Rosas della Val d’Argin).La Pro Loco Valle di Soffumbergo propone crespelle con caprino, speck e castagne, il Soffumburger, il Valle Pork (pulled pork) e la Sladcina (muffin con castagne e vaniglia). La Pro Loco Vileuàrbe propone panciotti con capesante e gamberi, insalata di polpo e mousse di ricotta di pecora con fragole e menta. La Pro Loco Villa Vicentina propone tartine alla crema di asparagi, crespelle con radicchio Rosa dell’Isonzo, salame cotto nell’aceto e omelette alla marmellata di pesche di Fiumicello. La Pro Loco Buri e la Pro Loco Risorgive Medio Friuli propongono, nel'Enoteca Regionale, i migliori vini del Friuli Venezia Giulia accompagnati da crostini al lardo di Sauris, taglieri di prosciutto crudo di Sauris o formaggio Montasio e piatti misti di affettati. La Pro Loco Rivolto propone, presso la Birroteca Regionale, una selezione di sette birrifici artigianali scelti del territorio.