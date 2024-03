Si è svolto a Roma, nella cornice del “Ristorante Traiano” dello chef Andrea De Salvo, l’evento che ha rappresentato la settima tappa del tour “SquisITA – L’Italia in un boccone”, lanciato da Metro Italia nel 2022 in occasione del suo 50° anniversario per sottolineare il forte legame dell’azienda con le eccellenze enogastronomiche dei territori italiani.