“Eccellenze italiane punto di forza per l’Italia del domani”. Sono le parole di Marco Cosi, Head of beverage, wine, near Food and Localism di Metro Italia, a valle del confronto sulla promozione delle eccellenze enogastronomiche locali organizzato da METRO Italia a Roma, al “Ristorante Traiano” dello chef Andrea De Salvo, settima tappa del tour “SquisITA – L’Italia in un boccone”, promosso da Metro Italia.