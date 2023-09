Eolie, 12 defibrillatori consegnati alla Croce Rossa Sicilia

Defibrillatori e corsi di primo soccorso per tutelare la salute di residenti e turisti alle Eolie. Dodici defibrillatori automatici sono stati ufficialmente consegnati al Comitato regionale della Croce Rossa siciliana e al Comitato di Milazzo Isole Eolie nell’ambito del progetto 'Isole Cardio Protette': saranno posizionati in accordo con le amministrazioni comunali in tutte le isole dell'arcipelago. L’iniziativa è stata presentata al Comune di Lipari, che con i suoi 12mila abitanti sarà capofila dell'iniziativa, frutto della collaborazione tra la Croce Rossa italiana e la Philips, azienda leader nel settore dell’Health Technology. "Anche la Sicilia, e in particolare le isole Eolie, è beneficiaria di questo importante progetto, promosso a livello nazionale, con l’obiettivo di migliorare la salute e il benessere della popolazione", dice Luigi Corsaro, presidente della Cri Sicilia.

"Entro marzo 2024, tramite i nostri istruttori - spiega -, per 355 residenti alle Eolie verranno organizzati gratuitamente corsi di primo soccorso e per l’utilizzo di questa sofisticata apparecchiatura elettronica, capace di migliorare la possibilità di far fronte prontamente a casi di arresto cardiaco improvviso. La rianimazione cardiopolmonare (Rcp), se eseguita immediatamente dopo un arresto cardiaco - sottolinea il presidente della Cri Sicilia -, può aumentare da due a quattro volte le chance di sopravvivenza dei soggetti colpiti. Tuttavia, troppo raramente le vittime hanno la fortuna di essere soccorse tempestivamente con strumenti e una preparazione adeguata da chi si trova nelle vicinanze". Il progetto 'Isole Cardio Protette' riafferma la collaborazione di lungo corso tra Philips Italia e Croce Rossa Italiana. Le due realtà hanno promosso negli anni iniziative di prevenzione in ambito sanitario, con particolare attenzione alla cardio protezione, fornendo ai cittadini check-up cardiologici gratuiti in ambulatori mobili e organizzando corsi Blsd di primo soccorso aperti alla cittadinanza.

"Il progetto di Philips Foundation e della Croce Rossa Italia - aggiunge il presidente nazionale della Cri, Rosario Valastro - ha il potenziale di migliorare, direttamente o indirettamente, la vita di circa 25mila persone. I cittadini potranno contare su una rete ben distribuita di defibrillatori semi-automatici (Dae) e su una popolazione locale sensibile e preparata. Nel caso delle isole Eolie, dove spesso non sono presenti unità mediche, i defibrillatori sono di vitale importanza. Le difficoltà infrastrutturali e la morfologia del territorio - rileva il numero uno della Cri - limitano ulteriormente interventi di primo soccorso tempestivi. Questi luoghi, inoltre, vedono d’estate un aumento significativo del numero di abitanti, legati alla presenza di turisti stagionali, con un impatto significativo sull’assistenza sanitaria e la qualità delle cure".