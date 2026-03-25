"Si sta creando un ingiustificato allarmismo rispetto ai casi di epatite A che sono avvenuti a Napoli e in altre regioni. La lezione che dobbiamo trarre è l'importanza della prevenzione: è importante evitare alcune cibi crudi, il lavaggio delle mani e le elementari norme igieniche. Ma dobbiamo rimarcare che di queste regole non possiamo ricordarci solo quando diventano casi di cronaca. La prevenzione deve essere lungo tutto l'arco della nostra vita". Così in un video sui social Francesco Vaia, già direttore della Prevenzione del ministero della Salute e oggi componente dell'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.